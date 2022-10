Plus belle la vie spoiler : nouveau retour surprenant (vidéo PBLV épisode n°4645)

5 ( 1 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Après Anne et Samia, c’est encore un retour des plus surprenants qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, c’est encore un mort qui va revenir dans l’imagination d’un habitant du Mistral !







Dans l’épisode de lundi prochain, alors que Kevin hésite à quitter le nid et laisser sa mère, il se rend sur la tombe de son père…

Plus belle la vie spoiler Jérôme Belesta de retour

Jérôme Belesta apparait derrière Kevin et il donne sa bénédiction à son fils pour quitter l’appartement. Jérôme assure à Kevin que ça va bien se passer pour Laetitia…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4645 du 24 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

