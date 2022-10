Plus belle la vie spoilers : Barbara enceinte, les résumés jusqu’au 4 novembre 2022

5 ( 4 )

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 4 novembre 2022 – Vous êtes accro à la série quotidienne « Plus belle la vie » et impatient de découvrir ce qui vous attend ? Si tel est le cas et alors que le clap de fin approche, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Au début du mois de novembre, on peut vous dire que Barbara va découvrir qu’elle est enceinte ! Et la jeune femme ne sait pas qui est le père du bébé…

De son côté, Patrick doit faire face au retour de Babeth, qui lui annonce une terrible nouvelle… Quant à Kilian, contre toute attente, il décide de soutenir Betty.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022

Lundi 31 octobre 2022, épisode 4650 : Patrick vit un cauchemar éveillé et Babeth est de retour à Marseille avec une bien mauvaise surprise. Boher, de son côté, a un comportement bien mystérieux.

Mardi 1er novembre 2022, épisode 4651 : Patrick boit le calice jusqu’à la lie et Betty se demande à qui elle a bien pu confier son secret.

Mercredi 2 novembre 2022, épisode 4652 : Patrick perd sa famille et Boher perd son honneur. Barbara découvre l’origine de son malaise. Kilian, quant à lui, ne compte pas lâcher Betty.

Jeudi 3 novembre 2022, épisode 4653 : Patrick et Boher tentent de remonter la piste des comploteurs. Barbara comprend que sa vie va être définitivement chamboulée.

Vendredi 4 novembre 2022, épisode 4654 : Tandis qu’Ariane enquête pour comprendre l’attitude étrange de ses collègues, Betty hésite à accepter la main tendue de Kilian. Barbara se demande qui peut bien être le père de son enfant…



