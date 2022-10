Star Academy du 16 octobre : Quentin Mosimann de retour au château, il dévoile l’hymne !

5 ( 1 )

Star Academy du 16 octobre, le résumé de la journée de dimanche – Première journée au château pour les 13 académiciens de la promo 2022 de la Star Academy. Si vous suivez le live de la Star Ac sur myTF1 Max, vous avez pu découvrir comment s’est déroulée ce dimanche pour les candidats.







Publicité





Que s’est-il passé ce dimanche au château de la Star Academy ? On vous dit tout !







Publicité





Les candidats ont très peu dormi, ils se sont couchés vers 5h du mat. Au réveil, c’était boeuf improvisé autour du piano installé dans le salon du château.

La production a ensuite servi un brunch au académiciens, certains ne connaissant pas ce mix entre un petit déjeuner et un déjeuner. Ils ont du en profiter rapidement car la professeure d’expression scénique, Laure Balon, est arrivée en début d’après-midi.



Publicité





Star Academy du 16 octobre, le premier débrief

Au programme avec Laure, un premier petit exercice pour chaque candidat avant de passer au traditionnel débrief du prime. Louis n’a pas pu retenir ses larmes en visionnant sa prestation. La prof leur a donné déjà plein de conseils même si les choses sérieuses commenceront mardi avec son premier cours.

Un photographe est ensuite venu pour les premières photos des académiciens. Une séance photos faite devant l’entrée du château, tous ensemble, puis toutes les filles et toutes les garçons.

Star Academy du 16 octobre, le directeur fait la visite du château

Michael Goldman, le directeur de la Star Academy, est ensuite arrivé au château pour une visite complète avec les élèves : salle de chant, théâtre, salle de danse / sports. Il a répondu aux nombreuses questions et a donné de premières explications concernant les évaluations qui se dérouleront mardi matin.

Star Academy du 16 octobre, l’hymne 2022 dévoilé par Quentin Mosimann

Quentin Mosimann et Lucie Bernardoni ont fait leur grand retour au château, non sans une certaine émotion. C’est Quentin qui gère l’hymne de la Star Academy et leur a dévoilé le titre choisi cette année : « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion.

Et pas de repos en ce dimanche, Quentin les fait directement travailler leur hymne ! Il sera de retour lundi pour les enregistrer un par un et pouvoir ensuite monter le clip de la Star Academy 2022.

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note