Un si grand soleil du 17 octobre : Damien en plein cauchemar (résumé épisode 998 en avance)

Un si grand soleil du 17 octobre, spoiler résumé de l’épisode 998 en avance – Après la déprogrammation de ce soir, vous vous demandez ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 17 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Le père de Thaïs l’accompagne au lycée, elle lui fait la tête. Thaïs n’accepte pas qu’il ait porté plainte contre Damien ! Elle l’aime et elle affirme qu’elle ne lui pardonnera jamais ! Thaïs va voir Damien, il s’apprête à aller au commissariat suite à la plainte. Quand Thaïs affirme être amoureuse de lui, Damien lui explique qu’ils ne se connaissent pas assez pour être amoureux. Il lui demande de l’oublier et la met à la porte. Thaïs est en larmes et bouleversée.

Guilhem et Sylvie se quittent et se souhaitent une bonne journée. Guilhem rayonne de bonheur, Johanna les surprend et le questionne. Ils sont ensemble depuis l’été, c’est l’une de ses clientes. Il promet qu’il lui présentera bientôt.



Damien est mal et va au commissariat. Cross lui explique qu’il risque 30.000 euros d’amende et 2 ans de prison. Il explique être tombé amoureux de Thaïs même s’il savait que c’était une erreur. Il est libre en attendant la décision du juge.

Au lycée, Kira se dispute avec Lili, qui juge Damien et Thaïs sans connaitre leur histoire. Louis donne raison à Kira.

Virgile reçoit Guilhem et Sylvie sur son bateau pour une balade en mer. Ils ont l’air très heureux. Virgile aimerait qu’ils investissent dans son projet de croisières à la journée. Sylvie lui fait remarquer qu’il n’a pas d’expérience dans ce secteur. Mais elle propose directement d’investir 200.000 euros, Virgile est sous le choc !

Fanny témoigne auprès d’Elise sur Damien. Elle interroge Elise sur les suites, elle lui précise que ça dépendra du juge. Fanny semble draguer Elise et Alex l’a remarqué.

Au Sauvages, Johanna prend un verre avec Sabine. Elle est jalouse que Guilhem soit en couple et elle toujours seule. Sabine pense qu’elle travaille trop, mais Johanna a surtout peur de souffrir.

Virgile fête sa victoire avec Alix. Il lui explique que son investisseuse veut entrer dans le capital de son entreprise. Il n’avait pas prévu ça mais il est ravi.

Kira vient soutenir Thaïs. Pendant ce temps là, Damien se confie à Eve. Il a l’impression que sa vie s’effondre. Il lui explique comment il est tombé amoureux de Thaïs. Damien reçoit des tonnes de messages de haine !

