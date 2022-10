Star Academy : les duos et chansons du 2ème prime dévoilés

5 ( 5 )

Star Academy, liste des duos et chansons du 2ème prime du samedi 22 octobre – C’est samedi qu’aura lieu le 2ème prime en direct de la Star Academy. Alors q’un premier élève sera éliminé ce soir là, les premières stars invitées seront en plateau pour des duos avec les académiciens !







Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy, la liste des chansons du prime du 22 octobre

– Tiana et Cenzo vont chanter « La Kiffance » avec Naps

– Léa sera en duo avec Amir sur son titre « Retine »

– Carla chantera avec Adé sa chanson « Tout savoir ». Elle aura aussi une chorégraphie sur « Moi lolita » d’Alizée.

– Cenzo, Stan et Chris reprendront en trio « Can’t stop the feeling » de Justin Timberlake

– Louis et Énola seront en duo sur « ne histoire d’amitié » de Elsa & Glenn Medeiros

– Anisha, Léa et Enola reprendront « I’ll Never Love Again » de Lady Gaga dans « A star is born »

Du côté des nominés, Julien reprendra « Thinking out loud » d’Ed Sheeran et Amisse « Tu t’en iras » de La Zarra.



Notez qu’on ne sait pas encore qui chantera avec Lewis Capaldi, Juliette Armanet, et Julien Clerc.

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

