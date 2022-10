Plus belle la vie du 24 octobre : Kevin dérape totalement (résumé épisode 4645 en avance)

5 ( 5 )

Plus belle la vie du 24 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4645 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochains jours dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 24 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 24 octobre : Kevin a des visions et dérape

Kevin a passé la nuit avec Alexandra, qui s’excuse de s’être moqué de sa relation avec sa mère. Il lui parle de la mort de son père. Il lui confie que s’il quittait l’appartement familial, il aurait l’impression d’abandonner Laetitia et trahir son père, Jérôme. En rentrant, il évoque le sujet avec sa mère, qui lui assure que ça serait normal qu’il parte.

Kevin décide de contacter Emilie pour lui demander s’il y a une place à la coloc. La chambre de Sylvia est libre, Kevin va visiter mais est troublé par une vision de son père… Il voit Jérôme partout et décide de se recueillir sur sa tombe. Jérôme lui assure que tout ira bien pour Laetitia, il peut quitter le nid.

Plus tard, Kevin défend une femme qui se fait voler son sac en pleine rue. Il poursuit son agresseur, qui finit par lui tirer dessus. Ils se retrouvent dans un parking, Kevin entend des coups de feu et tire à son tour… Il l’a tué ! Mais pas de trace de son arme !

Plus belle la vie du 24 octobre, extrait vidéo

