Star Academy : quelle audience pour le retour sur TF1 ? (audiences 15 octobre)

Star Academy et les audiences 15 octobre 2022 – C’est encore une fois France 3 qui est leader des audiences samedi soir avec la fiction inédite « Meurtres à Nancy ». Il a captivé 5,06 millions de personnes pour 25,2% de pda.







TF1 est juste derrière avec le retour de la « Star Academy ». Le prime de lancement a rencontré un véritable succès en rassemblant 4,8 millions de téléspectateurs pour 24,9% de pda.







Très largement en tête des audiences auprès des cibles principales, malgré l’impact sur les audiences de la coupure Canal+ et TNT Sat, le programme a réuni l’ensemble de la famille et signe des records depuis 2012 auprès des cibles FRDA-50 ans, 25-49 ans et 15-34 ans avec en moyenne :

• 51% de PdA auprès des FRDA-50 ans

• 48% de PdA auprès des 25-49 ans

• 51% de PdA auprès des 4-14 ans

• 56% de PdA auprès des 15-24 ans

• 60% de PdA auprès des 15-34 ans

Audiences 15 octobre 2022 : les autres chaînes

France 2 complète le podium mais loin derrière avec « Les grosses têtes ». L’émission de Laurent Ruquier a réuni 2,05 millions de téléspectateurs (10,8% de pda).



France 5 est 4ème avec « Échappées belles ». Le numéro inédit consacré au Petit Prince a attiré 807.000 téléspectateurs pour 4% de pda.

M6 est 5ème et touche le fond avec le numéro inédit de « Zone Évasion ». Le magazine n’a rassemblé hier soir que 631.000 personnes, soit 3,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

