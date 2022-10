Star Academy : l'aventure a commencé ! (résumé + replay prime 1 du 15 octobre 2022)

5 ( 2 )

Star Academy, résumé du prime 1 du samedi 15 octobre 2022 – C’est parti pour le lancement de la saison 2022 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Après des années d’arrêt, le programme est relancé ce soir et 13 élèves vont intégrer le mythique château !







Nikos présente tour à tour les nouveaux élèves de cette promo 2022 de la Star Academy.

Place ensuite à la présentation du parrain de cette saison : Robbie Williams ! Il n’est pas présent ce soir en plateau mais a enregistré un message. Et c’est lui qui remettra le trophée au grand gagnant dans quelques semaines.







C’est Sony Music qui sera cette fois la maison de disque du gagnant de la Star Ac. Il remportera un contrat et un album d’une valeur d’un million d’euros.



Michael Goldman est le directeur de la Star Academy cette année. A ses côtés :

– Adeline Toniutti, professeur de chant

– Yanis Marshall, professeur de danse

– Laure Balon, professeur d’expression scénique

– Pierre de Brauer, prof de théâtre

– Joël Bouraïma, prof de sport

– Aria Crescendo, prof de yoga

Le prof de danse fait une entrée impressionnante avec une chorégraphie et ses danseurs. Il est en chaussures à talons rouges ! Nikos accueille ensuite tous les professeurs et le directeur, qui était présent sur tous les castings. Il connait donc tous les élèves !

Star Academy, les prestations des 13 académiciens de la nouvelle promo

Chaque élève va se produire sur la scène de la Star Ac, sans connaitre l’ordre. C’est Léa qui ouvre le bal. Elle a 24 ans et elle est opticienne à Paris. Elle s’imagine déjà être la diva de la saison ! Léa chante « Listen » de Beyoncé. Elle reçoit une ovation du public et Adeline annonce qu’elle la connait, elle était dans son école.

Stanislas enchaine, il a 24 ans et vient de Vannes. Il chante « Les playboys » de Jacques Dutronc. Le prof de danse a apprécié et explique que dès la semaine prochaine il va leur donner un défi !

Paola, 23 ans, vient d’Angers. Elle chante en duo avec Amisse, 20 ans, de Cergy. Elles reprennent « Le dernier jour de disco » de Juliette Armanet. Le prof de théâtre affirme qu’il n’a pas vu leur stress. La prof de chant salue le piano et la prestation. Et Nikos annonce que sur le prochain prime, Juliette Armanet sera là !

Place ensuite à Louis, 20 ans, de Boudy-de-Beauregard. Il assume son côté féminin et a beaucoup souffert du regard des autres. Il est en larmes en plateau, Nikos se dit ému face à cette nouvelle promo. Il reprend « Un autre monde » de Téléphone. Le prof de théâtre est ému, il a du mal trouver ses mots.

On continue avec Carla, 23 ans d’Antibes, chante avec Chris 28 ans, Aix-en-Provence. Ils chantent « Senorita » de de Camila Cabello et Shawn Mendes. Michael Goldman se dit déjà fan du timbre de voix de Chris.

Tiana, 18 ans, de Trilport, est la plus jeune de la promo. Elle chante « Jusqu’au bout » d’Amel Bent. Elle a oublié quelques paroles mais la prof de chant compte bien l’aider à progresser.

Anisha, 22 ans, est originaire de Madagascar et vit à Sannois. Elle a eu une enfance difficile et se considère comme une guerrière. Elle reprend « Je suis malade » de Serge Lama. Elle reçoit une ovation du public, les professeurs sont debout. Le prof de théâtre affirme qu’elle lui a transpercé le coeur. Nikos a une surprise pour Anisha : un message de Serge Lama qui la félicite.

Place à Cenzo, 22 ans, vient de Tahiti. Il reprend « As it was » de Harry Styles.

Ahcène, 20 ans, Charlevilles-Mézieres, chante « Ain’t no sunshine » de Bill Withers.

Jenifer, la gagnante de la saison 1, fait son grand retour sur le plateau de la Star Academy avec un medley de ses chansons.

On continue avec Enola, 21 ans, de Bordeaux. Elle est prof de danse et chante « Voilà » de Barbara Pravi.

Et enfin, le dernier élève : Julien, 20 ans, de Toulon. Il reprend « Etre un homme comme vous » de Ben l’Oncle Soul.

Karima arrive en plateau, elle va partir avec eux au château. Les élèves doivent partir dans le bus, direction le château de Dammarie-les-Lys !

Rendez-vous le lundi 17 octobre à 17h30 sur TF1 pour suivre la première quotidienne de la Star Academy, et le samedi 22 octobre à 21h10 pour le 2ème prime.

