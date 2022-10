Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 19 octobre

4.6 ( 11 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 19 octobre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mardi au château. Et qui dit mardi, dit évaluations !







Paola ouvre le bal, elle chante « When the Rain Begins to Fall » de Jermaine Jackson et Pia Zadora, avec Ahcène au piano. Les professeurs trouvent qu’elle a un profil très complet.

Louis passe ensuite, il chante « Kid » d’Eddy de Pretto. Au bout de quelques phrases, il perd ses moyens et demande à recommencer. Les profs acceptent. Yanis est pris par l’émotion, il laisse échapper quelques larmes.







Léa fond en larmes, elle craque. C’est son tour et elle arrive en pleure dans la salle d’évaluations. Les profs d’expression scénique et chant lui donnent une seconde chance. Elle va donc repasser plus tard.



Ahcène passe sur « Je suis un homme » de Zazie, il s’accompagne au piano. Michael Goldman est gêné par le fait qu’il soit passé à côté du texte de la chanson.

Léa revient et chante « Tel est mon destin » de Céline Dion. Laure Ballon affirme qu’elle « la kiffe ». Le prof de théâtre est d’accord, il la trouve « solaire ».

Anisha chante « Si je pouvais lui manquer ». Yanis est en larmes ! Laure l’adore, et Adeline note qu’elle a déjà absorbé ce qu’elle a dit en cours la veille. Pierre souligne le fait qu’ils ont tous posé leurs stylos sans rien noter !

On enchaine Chris, Amisse, Stan, Tiana, et Carla, avec des courts extraits de leurs évaluations.

Julien chante « You and I » de Stevie Wonder. Et il arrête de danser avant la fin ! Les profs notent un manque de concentration, Adeline pense qu’il se cache sous une coquille et qu’il faut lui rentrer dedans.

Enola chante « She used to be mine » de la comédie musicale Waitress. Adeline est mitigée, elle trouve qu’elle n’est pas connectée. Mais Yanis est fan, il pense qu’elle a un super potentiel.

Pour le résumé complet des évaluations, allez lire notre article ici.

Après les évaluations, temps libre pour les habitants. Julien confie à Enola qu’il a envie de rencontrer le grand amour.

Place ensuite au premier cours de théâtre. Les élèves sont surpris par eux-même sur des impros, à commencer par Enola. Léa demande au prof si c’est normal que ça ne l’amuse pas.

Michael Goldman est au château pour annoncer les nommés de la semaine : Amisse, Ahcène et Julien. Ils sont tous les trois en danger et soumis aux votes du public !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 19 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy et les réactions suite aux nominations. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

