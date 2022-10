Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 26 octobre

4.4 ( 7 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 26 octobre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mardi au château, il s’agit du jour des évaluations. Léa et Tiana se donnent des conseils et répètent ensemble.







Publicité





Michael Goldman leur présente Matthieu Gonet avant les évaluations. Il a trouvé leurs 2 premiers primes prometteurs et il leur parle de l’orchestre philharmonique de samedi.

Place aux évaluations, c’est Enola qui ouvre le bal. Première chanson sur « Caruso », qui est un titre imposé, et ensuite « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche (qu’elle a choisi face à « Evidemment »). Et on termine avec la danse sur une choré imposée par Yanis. Yanis adore, Matthieu a noté des imperfections mais elle se rattrape par le regard, la voix et l’interprétation. Michael Goldman parle d’une évaluation très réussie.







Publicité





Léa enchaine. Elle a choisi elle aussi « Ne me jugez pas ». Pour « Caruso », elle sort les paroles alors qu’Enola les connaissait par coeur. Et sur la danse, elle improvise au lieu de suivre la chorégraphie de Yanis. Il est mort de rire ! Michael affirme que ce n’est pas une évaluation réussie ! Mais il trouve qu’elle est sur la bonne voie. Pour le prof de théâtre, c’était artificiel. Yanis la défend.



Publicité





C’est ensuite au tour de Chris. Il a choisi « Ne me jugez pas », les profs l’applaudissent. Adeline adore mais a noté quelques problèmes de justesse. Matthieu a été embarqué sur le titre de Camille Lellouche.

Place à Ahcène, on ne voit presque rien de son évaluation mais Matthieu note des problèmes. Cenzo chante « Évidemment », Laure n’a pas tout compris. Carla chante « Ne me jugez pas », Louis « Évidemment ».

Paola reprend « Évidemment », Michael parle d’une évaluation réussie. Matthieu trouve sa voix incroyable.

Julien chante « Évidemment », plusieurs erreurs. Matthieu parle d’un gâchis. Mais Michael pense qu’il est sur la bonne voie. En sortant, Julien s’énerve contre lui même, il est en colère. Enola lui dit qu’il progresse mais qu’il doit travailler plus.

Tiana reprend « Évidemment », Michael parle d’une évaluation très réussie. Le prof de théâtre salue son implication, et Laure l’a trouvée classe. Matthieu trouve ça frais mais il lui en faut plus. Stan enchaine lui aussi sur « Évidemment ». Adeline aime beaucoup, mais elle note un manque de rythme. Matthieu est inquiet, ça manque de projection.

Anisha y va avec sa guitare, elle ne se sent pas à l’aise et stresse. Elle interprète « Ne me jugez pas ». Matthieu la trouve incroyable et a hâte de travailler avec elle. Quand elle revient, les élèves ne la calculent pas. Ils n’ont pas aimé qu’elle craque avant d’y aller. Enola décide d’aller parler à Anisha. Elle lui dit que c’est perçu comme de la fausse modestie. Anisha est déçue.

C’est ensuite l’heure du cours de théâtre. Ils travaillent le lâcher prise. Les élèves appellent ensuite leurs proches. Léa décide de parler à Anisha, elle lui parle de fausse modestie. Anisha ne sait pas quoi lui dire. Elle parle ensuite avec Julien, qui lui dit qu’elle n’a rien à leur prouver.

Michael Goldman annonce les nommés de la semaine : Cenzo, Julien, Ahcène, et Stanislas.

Sondage Star Academy nominations semaine 2, dites nous qui vous voulez voir rester

Qui doit rester au château ? Cenzo Julien Ahcène Stanislas Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 26 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note