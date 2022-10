Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 18 octobre

5 ( 6 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 18 octobre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de lundi au château.







Deuxième réveil au château. Ahcène a perdu sa voix, il s’inquiète pour les évaluations du lendemain. Et comme le dit Julien au confessionnal, l’aventure ne fait que commencer ! Le prof de sport arrive pour le tout premier cours de la semaine.







Tiana, qui fait du foot, adore le sport et a hâte de ce cours de sport. Le prof leur explique qu’il vit à Los Angeles et qu’il a coaché des artistes internationaux. Il veut leur faire partager son expérience mais il faut qu’ils soient réceptifs.

C’est compliqué pour tout le monde mais en plus Léa rale. Elle se plaint de l’herbe mouillée. Au confessionnal, Tiana trouve que Léa fait sa diva même en sport !



Les élèves enchainent avec le cours de chant avec Adeline. Elle se présente et enchaine sur un premier exercice pour récupérer des cordes vocales. Certains galèrent mais la prof leur donne les bons conseils. Elle leur parle ensuite du prime et de leurs erreurs en anglais. Julien se fait rappeler à l’ordre par la prof car il parle pendant son cours… Tous sont ravis de ce cours, ils savent qu’ils vont progresser. Et Adeline repart en leur laissant des devoirs pour mercredi : du rap.

Petite pause ensuite avant le premier cours de danse avec Yanis. Ils doivent répéter la choré de l’hymne pour tourner le clip le jour même ! Yanis demande à Julien de se concentrer. Et Léa se plaint que c’est dur pour elle. Yanis lui explique qu’elle ne fait pas ce qu’il a demandé, elle rend le truc plus difficile.

Léa baille… Yanis la recadre, il trouve que c’est super malpoli ! Il lui demande de se réveiller. Au confessionnal, elle avoue être déçue car elle est une grande fan de lui. Yanis finit par rire en se moquant gentiment de Léa.

Yanis les quitte en les briefant sur le clip et il leur parle ensuite du choix de musiques pour les évaluations du lendemain. Un titre de Britney et Madonna, et un de Leona Lewis. Ils ont le choix et doivent préparer entre 40sec et une minute de choré.

Pause déjeuner ensuite pour les élèves. Léa stresse pur l’éval, ils vont enregistrer le clip le soir et ils ne pourront répéter qu’après.

Marlène et Lucie, les coachs vocales, viennent voir les élèves. Elles leur annoncent les stars présentes sur le prochain prime : Amir, Juliette Armanet, Julien Clerc, Adé, Lewis Capaldi, et Naps. Les académiciens sont ravis ! Ils sont en concurrence et sauront mercredi soir après l’annonce des nommés qui chantera en duo avec les artistes.

Carla et Léa se prennent un fou rire pendant sa répétition avec Marlène. Elle les envoie en cuisine boire un verre d’eau.

Place ensuite aux coups de téléphone. Enola a son chéri, elle est super émue et heureuse de l’entendre. Cenzo appelle sa copine, il finit en pleure aussi.

Le soir, Yanis revient pour le tournage du clip. Mosimann est là aussi pour enregistrer l’hymne !

Ahcène stresse pour l’évaluation et demande de l’aide à d’autres élèves pour répéter sa chanson. Tous se mettent à répéter et le stress est très présent. La nuit s’annonce courte pour les académiciens !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 18 octobre

