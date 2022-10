The Voice Kids 2022 : et le gagnant est... (résumé + replay 8 octobre)

5 ( 6 )

The Voice Kids 2022, et le gagnant est… résumé et replay de la finale du 8 octobre 2022 – C’est ce soir qu’avait lieu la grande finale de The Voice Kids 2022, présentée par Nikos Aliagas. Chaque coach a commencé cette finale avec deux talents pour finir avec un seul super finaliste !







Publicité





Et parmi les quatre derniers talents de cette saison de The Voice Kids, le public a choisi son gagnant.







Publicité





The Voice Kids 2022, le public sacre le gagnant

A l’issue de la première partie de cette finale, les quatre super-finalistes étaient : Raynaud de la team Patrick Fiori, Loghane de la team Julien Doré, Sara de la team Kendji Girac, et Sanaa de la team Louane.

Chaque coach a ensuite chanté en duo avec son super-finaliste pendant que les téléspectateurs votaient.

Et à l’issue des votes du public, The Voice Kids 2022 a son grand gagnant : Raynaud de l’équipe de Patrick Fiori !

Rendez-vous le samedi 15 octobre 2022 pour le lancement de la Star Academy 2022 ! Et si vous avez manqué la finale de The Voice Kids 2022, sachez que l’émission est disponible en replay gratuit pendant 7 jours sur myTF1.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note