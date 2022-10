Un si grand soleil du 19 octobre : Elise trompe Sofia (résumé épisode 1000 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 19 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1000 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 19 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Damien est sur son ordi, il lit toutes les horreurs publiées sur lui sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps là, Thaïs est chez Kira. Elle a la haine contre son père, mais Kira pense qu’il a voulu la protéger. Florent informe Thaïs que son père a accepté qu’elle passe quelques jours chez eux.

Guilhem est avec Sylvie. Il lui rappelle qu’ils dinent avec Johanna, Sylvie est impatiente de la rencontrer mais Guilhem a l’air stressé.



Au cabinet, Johanna se fait griller sur une appli de rencontres. Margot lui dit qu’elle n’a pas à être gênée, tout le monde y est.

Thaïs n’a pas eu la moyenne en anglais, c’est la première fois. Elle se fait chambrer par une élève au sujet de sa relation avec Damien. Thaïs s’emporte et la frappe ! Sabine emmène Thaïs, elle l’isole et lui explique qu’elle va devoir en parler à la proviseure.

Virgile est avec Guilhem et Sylvie pour le projet. Il leur fait découvrir le jetski électrique. Ils sont emballés, Virgile leur propose d’en acheter quelqu’uns. Mais Sylvie lui affirme que c’est lui le patron, il décide ! Guilhem a rédigé le contrat et lui fait signer.

Le père de Thaïs vient voir Damien. Il l’insulte et promet qu’il va payer pour ce qu’il a fait… Plus tard, au supermarché, on reconnait Damien qui en prend encore plein la tête.

Johanna appelle Margot pour une affaire, elle attend son vtc pour rejoindre Guilhem. Le chauffeur discute avec Johanna, il a fait des études de droit mais ça ne lui plaisait pas. Il débute en tant que vtc, c’est sa première cliente. Mais une fois arrivée, Johanna reçoit un sms du vtc. Il n’est pas vtc, elle s’est trompée en montant dans sa voiture ! Il laisse sa carte et s’en va.

Elise et Sofia se disputent encore. Elise préfère s’en aller.

Johanna est avec Guilhem et Sylvie. Elle trouve qu’ils forment un joli couple. Guilhem lui annonce qu’ils ont décidé de se marier !

Dans un bar, Elise retrouve Fanny, qu’elle a appelé. Fanny lui confie que son appel lui a fait plaisir mais Elise lui dit qu’elle ne sait pas si elle a bien fait, elle est déjà avec quelqu’un. Elle est perdue. Finalement elles enchainent les verres ! Elles finissent par s’embrasser et Elise trompe Sofia.

Un si grand soleil du 19 octobre extrait, Elise trompe Sofia

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

