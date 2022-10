Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 11 novembre 2022

4.1 ( 9 )

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 11 novembre 2022 – Si vous êtes fan de la série marseillaise « Plus belle la vie » et curieux de avoir ce qui vous attend pour le final, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11 novembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que l’avant-dernière semaine de diffusion va être marquée par la descente aux enfers d’Ariane, accusée de toute part. Elle va traverser une période très difficile tandis que de son côté, Léa est en danger. Jean-Paul va tout faire pour la sauver !

Betty et Kilian se retrouvent. Kilian aide Betty à prendre une décision concernant le bébé et elle réalise qu’il a vraiment changé.

Quant à Barbara, elle est enceinte mais réalise que son bébé n’aura pas de papa. Mais elle peut compter sur le soutien des mistraliens pour cette grossesse.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 7 au 11 novembre 2022

Lundi 7 novembre 2022, épisode 4655 : La descente aux enfers d’Ariane, accusée de toutes parts et poussée à bout.

Mardi 8 novembre 2022, épisode 4656 : Tandis qu’Ariane trouve quelqu’un pour l’accompagner dans toutes les épreuves qu’elle traverse, Barbara découvre qu’elle sera seule pour gérer sa nouvelle grande aventure.

Mercredi 9 novembre 2022, épisode 4657 : Kilian aide Betty à prendre une grande décision, lui prouvant combien il a changé.

Jeudi 10 novembre 2022, épisode 4658 : L’enquête sur Léa avance enfin, Barbara se retrouve bien entourée par tous les Mistraliens, ou presque, et Betty n’a besoin que de Kilian pour l’aider.

Vendredi 11 novembre 2022, épisode 4659 : Boher met tout en place pour sauver Léa et la relation de Betty et Kilian prend un tout nouveau tournant.



Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Retrouvez Plus belle la vie chaque soir du lundi au vendredi sur France 3, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv

