Un si grand soleil du 21 octobre : Thaïs sombre (résumé épisode 1002 en avance)

Un si grand soleil du 21 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1002 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 21 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Thaïs est en larmes, la police constate le décès de Damien. Le légiste pense à un suicide par pendaison, mais l’autopsie doit encore le confirmer. Alex lui explique rapidement l’histoire compliquée entre eux.







Elise interroge Thaïs. Elle est sous le choc, son père débarque. Il veut la ramener à la maison, elle ne veut pas et compte rester chez Kira. Elle lui dit que c’est sa faute et lui demande de partir. Plus tard, elle s’effondre dans les bras de Kira.



Jade regarde les annonces d’appart sur son tel. Ludo remarque une griffure au bras mais elle plaisante et part travailler.

Kira explique à Florent qu’elle est épuisée, Thaïs vient de s’endormir. Florent lui dit d’aller se coucher, elle n’ira pas en cours. Au lycée, la proviseure fait un discours sur la mort de Damien. Il va y avoir une cellule d’écoute pour les élèves et le personnel.

Chez L Cosmétiques, Bertier informe Jade que son ami Casile s’est fait cambrioler sa maison. Et on lui a détruit sa cave pour 150.000 euros. Il a porté plainte, Jade semble s’inquiéter. Au commissariat, Akim lui explique que c’est du travail de pro mais ils n’ont aucun indice. La police pense à une vengeance, Casile affirme qu’il ne voit pas. Il sort du commissariat et appelle Jade, qui avoue à demi-mot. Il lui dit qu’elle va le payer !

Au lycée, les élèves se disputent encore au sujet de Thaïs et Damien. Eve n’arrive pas à les calmer. Pendant ce temps là, Casile retourne au commissariat, il parle de Jade qui est passée chez elle il y a quelques jours. Il affirme qu’elle lui a posé beaucoup de questions sur sa cave.

Thaïs est dans la piscine, elle tombe à l’eau et se laisse volontairement couler avant de remonter. Kira a eu très peur.

Elise pense que Damien s’est suicidé sous l’effet de l’alcool. Avec Alex, ils prévoient d’interroger Eve. Au lycée, Eve refuse de boire un verre avec ses collègues. Eve envoie balader Mo et la met face à ses responsabilités.

Jade confie à Julie ce qu’elle a fait. Julie a peur que les flics remontent jusqu’à elle. Mais Jade ne regrette pas. Pendant ce temps là, Akim parle avec Thierry. Il ne voit pas Jade vandaliser, il pense que si elle avait replongé elle aurait fait un vrai cambriolage. Et il doute de Casile qui revient après, il pense qu’il y a quelque chose qui ne colle pas. Et Thierry reçoit un appel de la pts, il y a du sang dans les éclats de bouteille. Ils vont donc avoir un adn !

