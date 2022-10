Un si grand soleil du 6 octobre : Damien a succombé (résumé épisode 992 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 6 octobre, spoiler résumé de l’épisode 992 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 6 octobre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Damien et Thaïs ont passé la nuit ensemble chez Damien. Il cogite au réveil, Thaïs lui demande s’il regrette. Damien lui dit qu’elle sait très bien qu’ils n’auraient pas du faire ça mais ils s’embrassent. Thaïs regarde l’heure, elle doit passer chez elle se changer avant d’aller au lycée.

Alain parle à Elisabeth de sa soirée avec son amie. Elle lui dit qu’il s’agit d’une amie d’enfance partie vivre aux Etats-Unis. Alain lui demande d’arrêter de le prendre pour un idiot… Il sait qu’elle sort avec Guilhem ! Elisabeth lui parle du vernissage et la surprise qu’elle voulait lui faire pour leurs 2 ans. Du coup elle lui propose de venir, Alain se sent bête.



Publicité





Au lycée en cours de sport, Thaïs n’est pas en forme. Kira l’interroge, elle lui demande d’oublier le prof. Thaïs lui dit qu’elle avait raison.

Alix et Ulysse préparent le vernissage. Ulysse panique et doute de lui. Pendant ce temps là, Damien et Thaïs se croisent au lycée, c’est tendu… Il est gêné et Thaïs le dévore du regard. Kira parle avec Lili de l’anniversaire surprise de Louis. Et Thaïs envoie un sms à Damien pour le revoir…

Alain et Elisabeth sont au vernissage. Clément est là aussi. Elisabeth flashe sur une oeuvre qu’Alix a affiché comme vendue… Elle l’entraine vers les oeuvres d’Ulysse et raconte une histoire à faire pleurer. Alain se confie à Clément, il regrette sa crise de jalousie. Claudine débarque avec un critique d’art. Ulysse annonce à Alix que c’est son ex et qu’il le déteste !

Kira appelle Louis pour le faire venir le lendemain soir chez elle, elle prétexte des maths. Louis lui dit qu’il devait voir Lili mais finit par accepter.

Thaïs regarde ses messages, Damien ne lui répond plus. De son côté, Alix est ravie, elle annonce à Ulysse qu’il a fait 3 ventes et 5 réservations ! Le critique vient les saluer avant de partir, il rigole de l’histoire inventée par Alix et dit à Ulysse qu’il a bien progressé… Ulysse est inquiet de ce qu’il va écrire.

Alain dit à Elisabeth avoir eu un coup de coeur sur un tableau d’Ulysse Et ça tombe sur l’oeuvre qu’elle a réservé pour lui ! Alain est bluffé et très touché.

Thaïs se rend chez Damien. Il lui dit que c’était une erreur, il est désolé. Thaïs affirme qu’elle se fout des autres, mais Damien dit que c’était juste une pulsion, ça ne se reproduira pas. Thaïs ne le croit pas mais il lui demande de rentrer chez elle. Thaïs est triste et pleure en pleine rue…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : la mort de Damien, les résumés jusqu’au 21 octobre 2022

Un si grand soleil du 6 octobre extrait, Damien et Thaïs ont passé la nuit ensemble

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note