Coupe du Monde 2022 : quand aura lieu le 8ème de finale de l’Équipe de France ?

Coupe du Monde 2022 – L’Équipe de France vient de perdre face à la Tunisie (1-0) mais elle finit quand même première du groupe D de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Avec 6 points à son compteur, la France est quand même en 8ème de finale de la compétition.







Mais quand aura lieu le prochain match de nos Bleus ?







Coupe du Monde 2022 : le huitième de finale de la France aura lieu dimanche

C’est le dimanche 4 décembre 2022 à 16h qu’est programmé le 8ème de finale de l’Équipe de France dans cette Coupe du Monde 2022. Un match que vous pourrez suivre sur TF1 et beIN Sports.

Côté adversaire, nos Bleus affronteront le deuxième du groupe C. Les derniers matchs de ce groupe se joueront ce soir et on saura alors qui sera l’adversaire de l’Équipe de France.



Les adversaire potentiels sont : l’Argentine, actuellement 2ème avant les matchs de ce soir, la Pologne, ou l’Arabie Saoudite.

