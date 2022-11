C à vous du 30 novembre 2022 : invités et sommaire

5 ( 6 )

C à vous du 30 novembre, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce mercredi soir ? On vous dit tout.







C à vous du 30 novembre : le sommaire

🔵 Emmanuel Macron en visite officielle aux Etats-Unis : on en parle avec Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis

🔵 COVID-19 : Elon Musk met fin à la lutte contre les fake news sur Twitter. Décryptage avec Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l’Université de Paris-Cité, membre de l’observatoire du conspirationnisme

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 de Matt Belliard : La baguette entre au patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco ! Frédéric Comyn, propriétaire de la boulangerie gagnante du prix de la meilleure baguette tradition de Paris 2022, nouveau fournisseur en pain de l’Elysée, est l’invité du 5/5

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : La chanteuse lyrique Julie Fuchs, pour son album “Amade”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Maury, chef et propriétaire de l’Hôtel de Bouilhac

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Pierre Arditi et Yvan Attal, pour le film “Maestro(s)”, réalisé par Bruno Chiche, en salle le 7 décembre

