Coupe du Monde : blessé, Karim Benzema forfait !!

La mauvaise nouvelle vient de tomber et c’est un gros coup dur pour l’Équipe de France de football : Karim Benzema est forfait pour la Coupe du Monde, qui débutera demain au Qatar.







Le joueur du Real de Madrid, sacré Ballon d’Or il y a quelques semaines, est blessé à la cuisse gauche et doit déclarer forfait pour la Coupe du Monde, selon les informations publiées par Le Parisien et RMC.







Didier Deschamps a jusqu’à lundi, veille du premier match des Bleus, pour appeler un joueur supplémentaire qui rejoindra l’Équipe de France.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 débutera demain, le 20 novembre, et s’achèvera le 18 décembre. La France est dans le groupe D et affrontera le Danemark, la Tunisie et l’Australie. Premier match des Bleus le mardi 22 novembre à 20h face à l’Australie.



