Star Academy : qui sont les éliminés ? Qui va en finale ? (résumé + replay prime du 19 novembre 2022)

Star Academy, résumé du prime 6 du samedi 19 novembre 2022 – C’est parti pour le sixième prime en direct de la Star Academy 2022. Les élèves arrivent et chantent l’hymne de la promo 2022 pour lancer cette demi-finale !







Ils ne sont plus que 6 et seuls 4 iront en finale. Louis est déjà qualifié mais Anisha, Chris, Enola, Léa et Tiana sont soumis aux votes des téléspectateurs. Le public va envoyer deux d’entre eux en finale ce soir.

Michael Goldman prend des nouvelles de Nikos après sa chute lors du prime précédent. Nikos en profite pour remercier Camille Combal de l’avoir remplacé hier soir pour les NRJ Music Awards.







Enola, Léa et Tiana reprennent « Il me dit que je suis belle » de Patricia Kaas. Adeline les félicite toutes les trois, elle souligne la difficulté de cette chanson.



Anisha chante « Riche » avec Claudio Capeo. Le chanteur propose à Anisha de venir enregistrer un duo sur son prochain album ! Anisha est très émue. Laure se dit très fière d’elle.

Place ensuite au tableau de Louis sur « Born This Way » de Lady Gaga. Il chante et danse en talons ! Yanis salue son courage, il l’a trouvé excellent et il est très fier de lui.

Patrick Bruel avec avec Enola, ils chantent « Qui a le droit ? ». Patrick l’a trouvé très touchante et salue sa progression, il l’a trouvée complètement dedans.

Anisha et Chris chantent « One » de U2. Patrick Bruel parle d’une belle interprétation. Adeline les félicite.

Magnéto sur les élèves au Zénith d’Orléans avec Slimane et la semaine passée au château

Clara Luciani chante « Respire encore » avec Louis. Clara se dit ravie d’avoir chanté avec lui et elle affirme être fan de lui.

Place ensuite à Marc Lavoine qui chante avec Léa « J’ai tout oublié ». Marc Lavoine la félicite et lui dit que le public l’aime bien. Michael Goldman affirme qu’il y a encore un peu de travail.

Après les pubs, Nikos affirme qu’il y a beaucoup de votes mais peu d’écarts entre les cinq nommés !

Magnéto sur les cours de théâtre

Les élèves font un tableau spécial comédie musicale. Marc Lavoine a adoré, il les félicite. Pierre les a trouvés totalement investis et drôles, il est content d’eux. Et Laure se dit bluffée.

Camélia Jordana chante en duo avec Tiana sur « Mistral Gagnant ». Adeline avoue qu’elle était ailleurs, elle trouve « qu’on aurait dit deux anges ». Et elle lui dit qu’elle a déjà tout gagné !

Vianney chante avec Chris son titre « Call on Me ». Michael affirme que c’est l’une de ses plus belles performances, il le félicite.

Les élèves nommés chantent ensuite tous ensemble « Tant qu’on rêve encore ». Et Louis partage ensuite un duo avec Patrick Bruel sur son nouveau single « Encore une fois ».

Star Academy, et les élèves éliminés du prime de la demi-finale sont…

L’huissier de justice arrive, Nikos annonce les noms des élèves finalistes : Anisha, Enola et Léa. Tiana et Chris sont donc éliminés ce soir.

Star Academy, le sondage de la finale

