Des racines et des ailes du 23 novembre : direction l’Auvergne ce soir sur France 3

Des racines et des ailes du 23 novembre 2022 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Dans ce numéro, « Des racines et des ailes » vous invite en Auvergne.







Des racines et des ailes du 23 novembre « Un balcon sur l’Auvergne »

Avec le géographe Yves Michelin, survol des volcans emblématiques de la chaîne des Puys, classée en 2018 au patrimoine mondial de l’Unesco. Yves Michelin souhaite rouvrir au public le chemin d’accès du Puy de Côme. Murol, Montpeyroux, Tournoël : autant de châteaux fortifiés qui marquent de leur empreinte majestueuse ce territoire escarpé, au nord de l’Auvergne. Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, restaure la chambre de Philippe le Bel dans le château de Ravel, qui domine la plaine de la Limagne. Au pied du Puy de Sancy, Nathalie Duquesne et Eric Bastide ont relancé l’une des plus belles auberges de France. Thibault et Juliette Ricci reprennent la boulangerie de Dienne, dernier grand village sur la route qui mène au Puy de Sancy.

Direction l’Auvergne ce soir dans « Des racines et des ailes » !



