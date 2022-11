« Diane de Poitiers » : histoire et interprètes de la mini-série de France 2 ce soir (7 novembre)

5 ( 1 )

« Diane de Poitiers » : histoire et interprètes de la mini-série qui débarque ce soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, le premier des deux épisodes qui s’intitule « La presque reine ». Au casting, Isabelle Adjani dans la peau de Diane de Poitiers, Hugo Becker en Henri II, et Samuel Labarthe (François 1er).







Publicité





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV







Publicité





« Diane de Poitiers » : l’histoire

Dans l’épopée royale des Valois-Angoulême, en pleine Renaissance, une femme chevauche en tête dans la course aux honneurs : elle s’appelle Diane de Poitiers, chasseresse émérite dont la beauté inaltérable alimente rumeurs et légendes de son vivant… et bien après sa mort.

Malgré son ascendant sans partage sur Henri, le fils cadet de François Ier, sa position à la cour reste fragile face à la puissante Anne de Pisseleu, la favorite du Roi, qui lui voue une haine féroce.



Publicité





Le mariage d’Henri avec Catherine de Médicis ne va-t-il pas compromettre définitivement les rêves de Diane qui n’hésite pas à se comparer à la déesse Artémis ? Le grand Nostradamus lui-même peut-il prédire l’avenir de Diane ? Une simple courtisane, aussi cultivée et politique soit-elle, peut-elle échapper aux soupçons de l’inquisition qui traque sans relâche protestants et sorcières ?

Presque reine… Plus que reine… Diane de Poitiers est une flambeuse redoutable, une icône de la mode et des puissants, une femme libre.

Interprètes et casting

Avec Isabelle Adjani (Diane de Poitiers), Hugo Becker (Henri II), Samuel Labarthe (François 1er), Virginie Ledoyen (Anne de Pisseleu), Gaia Girace (Catherine de Medicis), Jeanne Balibar (Marguerite de Navarre), Joeystarr (Comte de Kervannes), Olivier Bonnaud (Gabriel de Montgommery), Jacques Spiesser (Philibert de L’Orme), Olivier Gourmet (Charles Quint), Jean-François Balmer (Inquisiteur Mathieu Ory), Gérard Depardieu (Nostradamus), Julie Depardieu (la paysanne), Michel Fau (Gabriel Antoine Le Camus), Guillaume Gallienne de la Comédie-Française (Ambroise Paré), Sofya Ernst (Eleonore de Hasbourg), Eva Carmen Jarriau (Pernette)

Extrait vidéo

On termine avec quelques images…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note