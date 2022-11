« Inglourious Basterds » : 5 choses à savoir sur le film en rediffusion ce soir sur France 3

5 ( 1 )

« Inglourious Basterds » de Quentin Tarantino est encore une fois en mode rediffusion ce soir sur France 3. Un western porté par Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Michael Fassbender ou bien encore Diane Kruger.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur France.TV via sa fonction direct, et ce depuis tous vos appareils connectés.







Publicité





« Inglourious Basterds » : résumé, histoire, synopsis

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la jeune Shosanna, juive française, échappe au massacre de sa famille, perpétré par le colonel SS Hans Landa. Pendant ce temps, le lieutenant Aldo Raine, officier américain, rassemble un commando de soldats, tous juifs américains, qui doit l’accompagner en France occupée. Leur mission : tuer un maximum d’Allemands et rapporter leurs scalps. Ces hommes vont bientôt se retrouver à travailler avec l’actrice allemande Bridget von Hammersmark, agent secret collaborant avec les Alliés, et un officier britannique, Archie Hicox, afin d’éliminer les plus hauts dignitaires du Troisième Reich, qui doivent assister à la première d’un film de propagande…

Le saviez-vous ?

– Lors de sa première diffusion en clair en novembre 2012, le film avait réalisé un vrai carton d’audience en réunissant 5.9 millions de téléspectateurs.;



Publicité





– C’est Ennio Morricone qui devait signer la bande-originale du film. Un emploi du temps overbooké l’en aura empêché !

– De nombreux acteurs ont été pressentis pour le film comme Tim Roth, Leonardo DiCaprio ou bien encore Isabelle Huppert;

– Multi-récompensé, le film a valu à Christoph Waltz de recevoir notamment le prix d’interprétation masculine lors du festival de Cannes en 2009 mais aussi l’Oscar, le Golden Globe et le British Academy Film Award du meilleur acteur dans un second rôle;

– Beau succès au box-office avec pas de moins de 321 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France il a séduit près de 3 millions de spectateurs.

« Inglourious Basterds » : la bande-annonce

(Re)découvrez la bande-annonce officielle de votre film

Brad Pitt monte une équipe pour une mission un peu spéciale… Vous en êtes ? « 𝗜𝗻𝗴𝗹𝗼𝘂𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗱𝘀 » de Quentin Tarantino, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/ANuFtSNv4m — France 3 (@France3tv) November 6, 2022

« Inglourious Basterds » à voir ou à revoir ce soir sur France 3 dès 21h10.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note