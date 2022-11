Enquête Exclusive du 27 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

5 ( 1 )

Enquête Exclusive du 27 novembre 2022, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Oligarques russes : la grande traque ».







Publicité





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 27 novembre : votre émission en résumé « Oligarques russes : la grande traque »

Depuis l’invasion de l’Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de Moscou, l’Union européenne a décidé de geler le patrimoine des oligarques russes, ces hommes d’affaires richissimes et ultra puissants, accusés de financer la guerre.Sur la Côte d’Azur, ces proches de Vladimir Poutine ont longtemps été les maîtres des lieux. Leurs yachts luxueux s’alignaient dans les ports et ils s’offraient les plus belles propriétés de la Riviera. Mais aujourd’hui, les volets de leurs villas sont fermés. Et leurs yachts, pour ceux qui n’ont pas eu le temps de quitter l’espace européen, ont été saisis. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur ces oligarques et leur fortune colossale, plusieurs centaines de milliards d’euros accumulés avec la bienveillance du Kremlin.

En Ukraine, nous avons pu pénétrer dans la villa de Viktor Medvedtchouk, un ami intime de Poutine. 2 000 m² d’un luxe ostentatoire et, dans les jardins, la réplique d’un wagon de l’Orient-Express avec les toilettes et la robinetterie en or massif. Nous avons aussi eu accès à la propriété de Viktor Ianoukovitch, l’ancien président ukrainien pro-russe. Des objets d’art uniques, des tapis à plusieurs centaines de milliers d’euros, un ring de boxe privé et un passage secret pour accéder au spa avec cabine de cryothérapie.

Mais mettre la main sur les comptes bancaires de ces oligarques est un véritable casse-tête. Des unités regroupant des spécialistes de la délinquance en col blanc ont donc été créées un peu partout dans le monde. Avec les enquêteurs de Lviv (Ukraine), nous avons notamment découvert comment identifier un appartement à Londres grâce à la simple photo d’un papier peint.

Pour dissimuler leur immense richesse, les oligarques utilisent souvent des prête-noms et des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux. À Chypre, des sociétés factices, installées chez de simples particuliers, gèrent des centaines de millions d’euros.

En Finlande, un oligarque russe fabriquant d’armes a acheté une île stratégique. Officiellement, c’est une simple maison de vacances, mais ce proche du FSB (services secrets russes) s’est fait construire un héliport selon des standards militaires, protégé par des chicanes et des talus.

Bien que riches à milliards, les oligarques sont les pions de Vladimir Poutine. S’ils refusent d’obéir aux directives du Kremlin, ils s’exposent à la vengeance cruelle du régime. Depuis le début de la crise ukrainienne, une quinzaine sont morts de façon suspecte. Le mari de Natalia travaillait sur les plans d’un sous-marin russe avant, soi-disant, de se suicider. En réalité, il a été torturé et assassiné pour avoir refusé de céder au chantage du FSB.

De Kiev au sud de la France, de Biarritz à Chypre en passant par la Finlande, enquête sur ces oligarques proches de Vladimir Poutine avec ceux qui les traquent jour et nuit.

Enquête Exclusive du 27 novembre, extrait vidéo

vidéo à venir



Publicité





« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note