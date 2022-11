I3P du 17 novembre : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 1 )

I3P, vos épisodes inédits du jeudi 17 novembre 2022 – Près d’un mois après la diffusion des premiers épisodes, ce soir TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « I3P ». Rappelons que dans cette série, Barbara Schulz fait équipe avec Marc Lavoine. Un duo complice et détonant avec Paris comme toile de fond.







A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







I3P du 17 novembre, vos épisodes inédits

Épisode 3 « La butte aux cailles » (Partie 1) : Une ravissante jeune femme amnésique est amenée à l’I3P. Elle a été trouvée errante dans le quartier de La Butte-aux-Cailles, près du puits artésien qui ravitaille les habitants en eau depuis 150 ans. Mathias surnomme donc Artésia celle qui présente plusieurs signes inquiétant d’inflammation du cerveau et qui lui dit avoir peur des portes… Dans la poche de ses affaires au vestiaire, le professeur retrouve une très ancienne clef. Quel secret verrouille-t-elle ?

Épisode 4 « La butte aux cailles » (Partie 2) : Deux hommes se présentent comme fiancés à Artésia, chacun l’appelant d’un nom différent. Mathias et son équipe apprennent que la jeune femme présente d’anciennes blessures. Ils s’intéressent donc de plus en plus aux deux suspects, avec l’aide de Nathalie Fontaine. Pendant ce temps, un troisième homme rode autour du puits artésien… Qui en veut à la princesse de contes de fées ?



Personnages et interprètes

Avec : Marc Lavoine (Mathias Bernardt), Barbara Schulz (Nathalie Fontaine), Claire Tran (Sophie Tran), Mikaël Chirinian (Julien Sarment), Walid Ben Mabrouk (Samy Jendoubi), Alain-Fabien Delon (Lionel Poupinel ), Johann Dionnet (Capitaine Gaillard), Jean-Philippe Ricci (Broca), KAMINI (Patrick), Iljir Selimoski (Bashkim), Michaël Perez (Polivo), Aly Chair (Scaramouche), Ishtvan Nekrasov (Polichinelle), RAPH (Pierrot), Erick Deshors (Philipe Granz), Ernst Umhauer (Noel Diacun / Léon Nicaud), Alain Bouzigues (L’homme insomniaque), Célia Pilastre (Suzzane Pradal), Anthony Loison (L’homme berline), Christophe Meynet (Philippe Cunault), Priska Peraste (Les policiers), FRATACCI Jean-Mathieu (Les policiers), Claire-Élie TENET (Le couple), Hugo Richet (Le couple), Patrick LAPEYRIE (L’homme vestiaire), Jonathan Max-Bernard (Le punk à chien)

VIDEO la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.

