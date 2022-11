Ici tout commence du 17 novembre : Charlène met les choses au clair avec Livio (résumé + vidéo épisode 533)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 17 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 533 – Charlene a succombé au charme de Livio ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Mais alors qu’elle pense toujours à Louis, Charlène préfère mettre les choses au clair avec Livio…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 17 novembre – résumé de l’épisode 533

Après son histoire avec Louis, Charlène s’est laissée emporter et a passé la nuit avec Livio… Mais, pour elle, ça ne signifiait rien et elle met les choses au clair. Elle n’arrive pas à oublier Louis, elle s’inquiète pour lui.

En ce moment, Greg et Eliott ne sont pas sur la même longueur d’ondes, ils traversent une crise… Et Deva et David doivent gérer un événement exceptionnel au Double A.



Ici tout commence du 17 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

