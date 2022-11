Ici tout commence du 23 novembre : Joachim cache-t-il quelque chose ? (résumé + vidéo épisode 537)

5 ( 8 )

Ici tout commence du 23 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 537 – Greg et Eliott sont-ils arrivés à la dispute de trop dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Ces deux là ne semblent plus se comprendre en ce moment et ce soir, Eliott propose à Greg de faire un break… Mais pour l’instant, c’est juste un break en cuisine !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 23 novembre – résumé de l’épisode 537

Greg n’est pas dans son assiette. Il se confie à Elodie et Brice sur son inquiétude au sujet de Jude… Ils sont convaincus qu’il veut briser son couple avec Eliott. C’est la stupeur pour Eliott, témoin d’une scène choquante. Et quand un Teyssier est attaqué, un Teyssier contre-attaque.



Pendant ce temps là, Clotilde est aux petits soins avec Joachim… Comme à son habitude, Jérémy fait des sous-entendus sur le petit-ami de sa mère, il trouve qu’il part souvent courir… Joachim cache-t-il vraiment quelque chose ? Jérémy annonce à sa mère qu’il quitte l’Institut, il va passer une semaine à Paris avant de rentrer en Australie. Mais avant de partir, il compte bien découvrir la vérité sur son beau-père avec l’aide de Vic.

Ici tout commence du 23 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

