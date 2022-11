Ici tout commence du 30 novembre : Jude veut partir (résumé + vidéo épisode 541)

4.4 ( 7 )

Ici tout commence du 30 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 541 – Les choses ne s’arrangent pas pour Jude ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence »

Ici tout commence du 30 novembre – résumé de l’épisode 541

Suite à la blessure de Greg, Jude est convoqué dans le bureau d’Antoine Myriel pour entendre sa version des faits. Greg n’attend qu’une chose, que Jude soit viré de l’Institut. Mais, visiblement, Eliott n’est pas du même avis. Et face à Antoine, Jude avoue avoir blessé Greg. Mais, pour Antoine, cette histoire ne tient pas la route. Il essaie de savoir si quelqu’un s’en prend à lui… Mais, Jude reste ferme : il veut simplement quitter l’Institut.

De son côté, Anaïs en veut à Lisandro. Elle n’accepte pas son comportement vis-à-vis de David. Eliott fait une terrible découverte. Et au Double A, la tension monte entre Louis et Charlène. David, lui, redouble d’efforts face à la pression de Lisandro.

Ici tout commence du 30 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

