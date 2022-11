La France a un incroyable talent du 15 novembre : 5ème soirée d’auditions sur M6

5 ( 1 )

La France a un incroyable talent du 15 novembre – Ce mardi soir à la télé, M6 continue la diffusion de la saison 17 de La France a un incroyable talent avec une cinquième soirée d’auditions. Alors qu’un seul Golden Buzzer reste en jeu, quel sera le dernier candidat à décrocher une qualification directe en finale ? Qui viendra compléter la liste des futurs demi-finalistes ?







A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 15 novembre – le programme de la 5ème soirée d’auditions

Enzo Pèbre : Prodige du cerceau aérien, Enzo avait déjà séduit le public alors qu’il n’était qu’un adolescent, en remportant un autre talent show d’M6 il y a 6 ans. Aujourd’hui, il revient plus mature et enrichi d’un cursus complet à la prestigieuse École Nationale du Cirque de Montréal. Connaitra-t-il le même succès face à notre exigeant jury ?

La compagnie Gérard Gérard et Rhapsodies Nomades : En ouvrant la porte à plus de numéros en extérieur, La France a un incroyable talent souhaitait cette saison mettre en avant de nouvelles disciplines jamais vues dans l’émission. Contrat rempli puisque c’est exactement ce qui vous attend avec ce surprenant trio. Leur numéro ? « Une évocation collective en pentasyllabes autour du thème de Johnny Halliday ». La traduction : « L’envie » interprétée… sur une pelleteuse tournant à pleine vitesse. Encore une performance que vous ne retrouverez nulle part ailleurs !



La résidence Yves Blanchot : Durant le confinement, sous l’impulsion de Will, cet EHPAD situé à Dinan initiait un atelier d’écriture pour permettre à ses résidents de partager leurs souvenirs. Deux ans plus tard, ils viennent présenter l’émouvant résultat de ces heures sur scène face à notre jury. Un moment fort à la hauteur de cette belle initiative.

Shanelly Carrington : Fan absolue de Céline Dion, Shanelly tente de suivre les traces de son idole au bras de son mari James… René Carrington. Originaire de Roumanie, Shanelly Carrington a commencé le chant à 19 ans lors d’une émission organisée chez elle et se démarque par sa façon très personnelle d’interpréter les chansons. Pour son audition, Shannely Carrington a préparé une petite surprise à notre jury sur Don’t stop me now de Freddy Mercury. Saura-t-elle convaincre Marianne James et Hélène Ségara de son talent ?

Et enfin Jazz Gold Feet : Issus d’une famille de danseurs professionnels, Willis, 12 ans et Darren, 19 ans, frère et sœur, se produisent en spectacle depuis qu’ils ont 4 ans ! Ce soir, c’est le public de La France a un incroyable talent qu’ils ont décidé de conquérir avec leur style original enseigné par leur père. Une performance aux multiples influences. Alors que leur mère est atteinte de drépanocytose, Willis et Darren rêvent de remporter l’émission pour pouvoir contribuer à la recherche autour de cette maladie.

La France a un incroyable talent du 15 novembre – extrait vidéo

Eric Antoine totalement sous le charme des Jazz Gold Feet qui proposent une prestation unique mélangeant différents styles de danse !

