« Le flic de Belleville » : votre film ce soir sur TF1 (8 novembre 2022)

« Le flic de Belleville » au programme TV du mardi 15 novembre 2022 – TF1 rediffuse le film « Le flic de Belleville » ce mardi soir à la télé. Un film réalisé par Rachid Bouchareb et porté par Omar Sy.







A voir ou revoir ce soir dès 21h10







« Le flic de Belleville » : histoire, résumé, synopsis

Baaba n’a jamais quitté son quartier, Belleville, où il est devenu flic, au grand dam de sa petite amie, qui rêve d’aller vivre ailleurs et, si possible, loin de sa mère, un brin envahissante… Un soir, il est le témoin impuissant du meurtre de son ami d’enfance, Roland. De passage à Paris pour les besoins d’une enquête, Roland était officier de liaison au consulat de France à Miami. Baaba part donc pour la Floride avec sa – très – présente maman afin de retrouver son assassin. Sur place, il doit faire équipe avec Ricardo, un flic bourru et irascible, pour mener l’enquête…

Avec : Luis Guzmán (Ricardo), Omar Sy (Sebastian « Baaba » Bouchard), Biyouna (Zohra), Issaka Sawadogo (Aboulaye)



5 choses à savoir sur le film

– Pour écrire le scénario du film, Rachid Bouchareb (le réalisateur, ndrl) a fait appel au scénariste Larry Gross qui a notamment travaillé sur « 48 heures ».

– Box-office : malgré la présence d’Omar Sy au casting, le film n’a pas fait exploser le box-office avec un peu plus de 630.000 spectateurs en salles.

– Le tournage s’est principalement déroulé à Miami et Los Angeles, mais aussi Bogota et Paris.

– Au départ, c’est Jamel Debbouze et Queen Latifah qui étaient censés camper les rôles principaux. Ils sont finalement revenus à Omar Sy et Luis Guzman.

La bande-annonce du film

Comme toujours on termine avec les images et la bande-annonce du film.

« Le flic de Belleville », un film à voir ou revoir ce soir sur TF1.

