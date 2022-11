L’amour est dans le pré du 7 novembre : le bilan, partie 1

5 ( 1 )

L’amour est dans le pré du 7 novembre 2022 – L’heure du bilan a sonné ce soir pour les agriculteurs et agricultrices de la saison 17 inédite de « L’amour est dans le pré ». Découvrez la première partie du bilan ce lundi soir sur M6.







L’amour est dans le pré du 7 novembre, présentation du bilan, première partie

Il y a près de 9 mois, 13 nouveaux agriculteurs-trices célibataires prenaient place à bord du navire « L’amour est dans le pré », à la conquête d’un trésor perdu depuis fort longtemps : l’amour ! 9 mois plus tard, c’est accompagnés pour certains mais tous riches du cœur qu’ils nous reviennent transformés par cette 17e épopée champêtre. Baisers historiques, chamailleries cultes entre prétendant(e)s, nul doute que cette saison laissera derrière elle une jolie moisson de moments inoubliables. Alors quoi de mieux pour se dire au revoir qu’un bilan… dans la capitale de l’amour ?

L’amour est dans le pré troque le chant des cigales pour la dame de fer, afin de fêter la fin d’une saison riche en rebondissements. L’occasion de retrouver nos agriculteurs-trices dans certains lieux phares de la ville, des coulisses du Moulin Rouge aux couloirs du Musée Grévin, avec la rencontre tant attendue de Thierry « Coquin de sort », Brad Pitt et George Clooney ! L’occasion aussi de sillonner Paris dans un bus très spécial, sous les conseils d’une guide touristique de choix.

Un happy end de rêve qui permettra de revivre les aventures amoureuses de nos fermiers et de répondre surtout à LA question que tout le monde se pose : qui est toujours en couple et présentera sa moitié à Karine Le Marchand ?

Extrait vidéo de l’épisode de ce soir

On termine avec quelques images de ce qui vous attend ce soir. Annaïg et Alexandre profitent de leur voyage à Santorin pour réaliser une activité photo incroyable.



