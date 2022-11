Plus belle la vie : un clap de fin pas définitif ? La productrice redonne espoir aux fans !

5 ( 2 )

Plus belle la vie, la série sera-t-elle finalement sauvée ? – Alors que le clap de fin de « Plus belle la vie » est programmé pour le 18 novembre sur France 3, la série quotidienne va-t-elle finalement renaitre de ses cendres ? C’est ce que la productrice a laissé entendre dans une récente interview, redonnant espoir aux fans de PBLV.







Dimanche matin dans la matinale de RMC, Claire de La Rochefoucauld, productrice de « Plus belle la vie » a expliqué que le prime de fin du 18 novembre sera une fin ouverte avec la possibilité de relancer la série ailleurs.







« C’est une fin qui n’est pas une fin. Je ne spoilerai pas mais on a vraiment eu envie de faire ce cadeau à tous les téléspectateurs fidèles de ‘Plus belle la vie’. C’est une fin ouverte sur l’avenir » a-t-elle déclaré. « En tout cas, la place du Mistral n’explose pas, les gens ne meurent pas, il n’y a pas une attaque nucléaire »

Léa François, alias Barbara dans « Plus belle la vie », était là aussi. Elle s’est dite prête à revenir si la série venait à renaître sur une autre chaîne ou plateforme : « Oui évidemment. C’est compliqué car on ne sait pas quand, ni comment, mais je suis très attachée à mon personnage et à ma petite Barbara. Je me suis éclatée dans sa peau pendant 14 ans donc pourquoi pas ? Mais pour le moment je ne peux pas vous répondre, l’avenir nous le dira »



Les fans de « Plus belle la vie » peuvent donc garder un petit espoir de voir un jour le retour de leur série culte.

