Le Late avec Alain Chabat : TF1 dénonce le « dénigrement » de Cyril Hanouna et TPMP

Alors que TF1 a diffusé toute la semaine son nouveau talk-show à l’américaine « Le Late avec Alain Chabat » en deuxième partie de soirée après les matchs de foot de la Coupe du Monde, la chaîne a réagi cet après-midi dans un communiqué de presse aux propos de Cyril Hanouna et son équipe dans « Touche pas à mon poste ».







La chaîne dénonce un « dénigrement » de l’émission de C8.







« Animée par la volonté de dénigrer l’émission Le Late avec Alain Chabat, l’émission TPMP de vendredi soir a diffusé de fausses informations sur les éléments financiers de la production et de la diffusion ; parmi celles-ci, le fait que les invités seraient payés à hauteur de 100.000 euros par émission. » a écrit TF1 dans son communiqué de presse.

« TF1 et R&G démentent formellement ces informations mensongères. Toutes les personnalités invitées ont participé à titre gracieux et amical à ce show inédit et exceptionnel. » a poursuivi la chaîne avant de demander que ce démenti sois diffusé dans TPMP dès lundi.



« TF1 et R&G demandent à la production et à la direction de C8 que ce démenti soit relayé à l’antenne de C8 durant l’émission TPMP dès lundi. Devant le caractère répété des provocations et attaques contre les antennes du groupe TF1, le groupe saisit, de nouveau, l’ARCOM afin qu’elle agisse pour faire cesser ces agissements inacceptables. Plus largement, ces propos inacceptables ne sont pas sans précédent vis-à-vis de TF1 et de ses partenaires. TF1 se réserve donc le droit de défendre ses intérêts par toute autre voie. »

« Le Late avec Alain Chabat » sera de retour sur TF1 lundi dès 22h55 pour un nouveau numéro inédit.

