Les 12 coups de midi du 2 novembre : Stéphane continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 2 novembre 2022, 75ème victoire de Stéphane – Nouvelle victoire de Stéphane ce mercredi midi dans le jeu quotidien de TF1 présenté par Jean-Luc Reichmann, « Les 12 coups de midi ». Il a passé le cap des 75 victoires et réalisé un Coup de Maître à 2.000 euros, soit 1000 euros de plus dans sa cagnotte personnelle.







Celle-ci s’élève ainsi à 311.302 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 2 novembre, un shaker en nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, on voit maintenant mieux le nouvel indice : un shaker à cocktails. Il vient s’ajouter à ceux déjà présents sur cette étoile : un pont à Budapest en Hongrie, un tramway, et une prise de recharge électrique. Stéphane est perdu et s’est basé sur la Hongrie pour proposer le nom de Lorànt Deutsch. Raté !

Noms proposés pour cette étoile : Roger Moore, Grace Jones, Taïg Khris, Bruno Cremer, Robert de Niro, Meryl Strip, Bourvil, Jean Reno, Christophe Lambert, Tommy Lee Jones, François Damiens, Léa Seydoux, Matthieu Almaric, Willem Dafoe, Benoit Magimel, Lorànt Deutsch

Les 12 coups de midi du 2 novembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

