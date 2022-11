Ligue des Champions : suivre Juventus / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 6 )

Ligue des champions de football 2 novembre 2022 – Juventus / PSG en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! Après la défaite et l’élimination de Marseille hier soir, la 6ème et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions se poursuit ce mercredi. Dans le groupe DH la Juventus de Turin reçoit le Paris Saint-Germain.







Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Pas d’enjeu majeur pour le PSG ce soir puisque les parisiens sont en tête du groupe, à égalité de points avec le Benfica et les deux équipes sont déjà qualifiées pour les 8ème de finale de cette Ligue des Champions.

Une victoire permettrait à Paris de finir en tête du groupe.

Juventus / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou Canal+ et RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.



Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Juventus / PSG, match de la 6ème journée de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport 1.

