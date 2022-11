Les feux de l’amour : résumés spoilers du 28 novembre au 2 décembre 2022

4.3 ( 6 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 28 novembre au 2 décembre 2022 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par des rapprochements et des tensions.







Publicité





Summer et Kyle s’embrassent tandis que Abby et Phyllis ne cessent de se provoquer, mettant Chance mal à l’aise. Et Victoria et William vont rompre.

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 28 novembre au 2 décembre 2022

Lundi 28 novembre 2022 : Fen annonce à Devon ne pas vouloir reprendre la tournée, avant d’avertir Michael et Lauren de son départ à Nashville, à leur grande déception. Pendant ce temps, Jack félicite Kyle et Summer pour leur travail avant leur départ pour San Francisco, où ils devront conclure une grosse affaire. Il fait ensuite face à Thédo en lui demandant des explications sur son comportement vis-à-vis de Kyle. Phyllis tente quant à elle de convaincre Chance de dîner avec elle, avant d’encourager Summer à reconquérir Kyle, qui espère se réconcilier avec Lola à son retour. Adam, lui, présente son nouveau projet à Chelsea, mais Chance vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. De son côté, Chelsea propose à Chloe et Bella de les rejoindre, elle et Connor, pour un goûter au Néon écarlate, mais Adam fait une apparition surprise.



Publicité





Mardi 29 novembre 2022 : Théo se confie à Lola sur sa relation mouvementée avec Kyle et sur leur différence de statut social. De leur côté, Kyle et Lola fêtent leur accord avec Bay Street Cosmétiques et finissent par s’embrasser. Amanda, elle, décide de ne plus voir William par crainte de la réaction de Victoria, qui redoute une possible rupture avec lui. Pendant ce temps, Mariah se confie à Abby sur ses inquiétudes concernant Tessa et Tanner Watts qui ont été mariés. Elle avertit aussi Théo, en lui disant garder un œil sur son comportement envers Kyle.

Mercredi 30 novembre 2022 : Nikki interroge Nicholas sur son rapprochement avec Sharon, mais ce dernier lui demande de laisser Sharon tranquille. Abby et Phyllis ne cessent de se provoquer mutuellement, ce qui met Chance mal à l’aise. Pendant ce temps, la tension est palpable entre Kyle et Lola, qui ne parviennent pas à trouver de moment pour se parler à cœur ouvert. De leur côté, Summer et Kyle se mettent d’accord pour ne jamais révéler qu’ils se sont embrassés lors de leur voyage d’affaires à San Francisco. Mariah, elle, fait comprendre à Nicholas que Sharon trouve qu’il en fait trop et qu’elle ne souhaite pas passer pour une victime.

Jeudi 1er décembre 2022 : Chelsea appréhende de croiser Nick lors de son dîner avec Adam, mais la rencontre se passe assez bien. Nick émet l’idée de déménager loin d’ici ensemble, ce qui fait réfléchir Adam et Chelsea à un potentiel départ à Paris. Sharon a besoin de se changer les idées et se rend au Grand Phoenix pour prendre un verre. Elle tombe sur Phyllis, qui la trouve un peu trop gentille, ce qui n’est pas dans ses habitudes, et se pose des questions. Pendant ce temps, Victoria dit à Nikki s’être disputée avec William, et Victor espère qu’elle va le mettre à la porte. Finalement, c’est William qui décide de quitter Victoria, en refusant de se conformer à ce que l’on attendait de lui.

Vendredi 2 décembre 2022 : Victoria se réfugie au ranch, chez ses parents, après sa séparation avec William. Pour l’aider à lâcher prise et à se défouler, Victor décide de lui faire faire de la boxe. Kyle tente de repousser sa discussion avec Lola et écoute les conseils de son père à ce sujet. De son côté, Phyllis a rendez-vous avec Chance, mais elle passe son temps à le questionner sur Las Vegas, ce qui ne lui plaît pas. La soirée est écourtée à cause de Summer qui appelle sa mère à l’aide, pour discuter de Kyle. Chance retourne auprès d’Abby. William se bat dans un bar et Amanda le tire d’affaire avant de culpabiliser à cause de leur séparation.

Les feux de l’amour du 28 novembre, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 28 novembre seront bientôt en ligne sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note