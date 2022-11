Star Academy du 26 novembre : la finale ce soir sur TF1, qui sera le gagnant ?

4.6 ( 11 )

Star Academy du 26 novembre, la finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour la grande finale en direct de la Star Academy 2022. A la fin de cette soirée évènement, on connaitra le grand gagnant de la saison !







À suivre sans faute dès 21h55 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 26 novembre, le programme de la finale

Ce soir, c’est la grande finale de la Star Academy. Les finalistes auront l’honneur de chanter avec leur parrain, Robbie Williams, mais aussi : Soprano, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Lara Fabian, et Michel Polnareff.

Anisha, Enola, Léa et Louis sont les quatre finalistes de cette saison 2022. L’un d’eux sera sacré gagnant ce soir ! Mais attention, cette finale sera divisée en deux parties : une première partie où chacun chantera en duo avec un artiste, et tous ensemble sur une battle. Les votes du public qualifieront les deux premiers pour la deuxième partie ! Ils ne seront donc plus que deux finalistes, ils chanteront avec Robbie Williams et en solo avant que de nouveaux votes des téléspectateurs désignent le grand gagnant.



VIDÉO Star Academy du 26 novembre, la bande-annonce

Star Academy, le sondage de la finale

