NRJ Music Awards : Camille Combal remplace Nikos Aliagas

Alors que c’est dans deux jours qu’aura lieu la cérémonie 2022 des NRJ Music Awards, exceptionnellement ce n’est pas Nikos Aliagas qui assurera la présentation du show évènement. Il est remplacé au pied levé par Camille Combal !







« Suite à une mauvaise chute, les médecins ont déconseillé à Nikos Aliagas de se déplacer à Cannes. Malheureusement, il ne pourra donc pas animer les NRJ MUSIC AWARDS et nous en sommes vraiment désolés. » a annoncé TF1 ce mercredi.







Camille Combal va donc présenter la première fois les NRJ Music Awards, en direct du Palais des Festivals à Cannes. Quant à Nikos, on le retrouvera quand même samedi soir à l’animation de la demi-finale de la Star Academy.



Les NRJ Music Awards réunissent chaque année les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année !

NRJ Music Awards, les artistes qui seront présents

Vendredi soir sur la scène du Palais des Festivals à Cannes, vous retrouverez : Ava Max, Lizzo, Gayle, Aya Nakamura, Damso, Juliette Armanet, Slimane, Izia, Soolking, David Guetta, Bebe Rexha, Rosalía, Yungblud, Orelsan, Angèle, Bigflo & Oli, Stromae, Clara Luciani, Soprano, Amir, Keen’V, Kendji Girac, et M. Pokora.

