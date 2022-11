Plus belle la vie spoiler : Abdel père du bébé de Barbara ? (vidéo PBLV prime du 18 novembre)

3.7 ( 3 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – C’est dans deux jours que Plus belle la vie tirera sa révérence avec un ultime prime. Et durant ce prime, vous allez enfin savoir si Abdel est le père du bébé de Barbara !







Publicité





En effet, alors que Gabriel doit faire une amyosynthèse à Barbara, il lui propose de faire en même temps un test adn pour savoir qui de Tim ou Abdel est le père de son bébé !

A lire aussi : Plus belle la vie spoiler : le retour de Guillaume Leserman (vidéo PBLV prime du 18 novembre)







Publicité





Plus belle la vie spoiler Barbara va savoir qui est le père de son bébé

Et si Barbara ne compte pas revoir Tim pour obtenir son adn, elle sait déjà comment avoir l’adn d’Abdel pour le test… On va donc savoir s’il est le père du fils de Barbara. La réponse changera-t-elle l’issue de leur histoire ?



Publicité





Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo du prime final du 18 novembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI :

Plus belle la vie : un clap de fin pas définitif ? La productrice redonne espoir aux fans !

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note