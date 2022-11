Plus belle la vie spoiler : le retour de Guillaume Leserman (vidéo PBLV prime du 18 novembre)

4.2 ( 5 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – C’est un grand retour qui va se dérouler pendant le prime de vendredi soir dans votre série de France 3 Plus belle la vie . A l’occasion du grand final, c’est un personnage emblématique qui est de retour !







En effet, Luna va retrouver Guillaume Leserman.

Plus belle la vie spoiler Guillaume Leserman de retour

L’ancien médecin du Mistral est hospitalisé et il est amnésique ! Il croit qu’il est toujours en couple avec Luna et c’est la seule qu’il reconnait. Quand Nathan entre dans sa chambre, Guillaume ne reconnait pas son fils et lui demande de le laisser avec sa femme…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo du prime final du 18 novembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

