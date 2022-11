Quel programme va remplacer « Plus belle la vie » ? Réponse !

3.7 ( 15 )

C’est le vendredi 18 novembre que la série de France 3 « Plus belle la vie » tirera sa révérence. Un clap de fin en quotidienne et en prime avant de quitter la grille de la chaîne. Mais quel programme va remplacer le feuilleton quotidien dès le lundi 21 novembre 2022 ?







Publicité





France 3 a publié la grille hier et on a pu découvrir quel programme va prendre la place de « Plus belle la vie ». Il s’agit de « Cuisine ouverte », habituellement diffusé le samedi.







Publicité





L’émission sera diffusée quotidiennement à 20h05 sur France 3 et il s’agira de rediffusions !

Présentation de Cuisine Ouverte, l’émission qui remplace Plus belle la vie

Un concept original autour de la redécouverte du patrimoine gastronomique français.

Cuisine Ouverte met à l’honneur l’héritage et la diversité de la cuisine française à travers un échange amical et inventif entre une cuisine de nos terroirs et une cuisine ouverte aux influences du monde, portée par le chef Mory Sacko.



Publicité





Au cœur de cette rencontre culinaire et culturelle : la transmission des savoirs et des influences réciproques, grâce à la présence de chefs et producteurs locaux qui mettront en avant des recettes et produits de nos régions.

Une région, un chef, une recette, un invité.

Dans chaque région de France, Mory Sacko nous fait d’abord découvrir un produit et une recette emblématiques de sa gastronomie. Pour cela, il part à la rencontre d’un producteur et d’un chef local qui partagent leurs secrets et nous apprennent à réaliser cette recette dans les règles de l’art.

Mory Sacko installe ensuite sa cuisine ouverte en plein air, dans un lieu symbolique de la région, de ses paysages, de sa culture, ou de son patrimoine. C’est là qu’il réinterprète, avec les influences qui le caractérisent, la recette traditionnelle de la semaine. Il est accompagné d’un invité qui a un lien particulier avec cette région ou ce plat, pour un moment d’échanges autour de la cuisine et du patrimoine local.

Pour la dégustation du plat, le chef local revient s’asseoir autour de la table pour goûter la recette de Mory Sacko en compagnie de l’invité et de quelques convives, toujours en extérieur, au cœur des paysages de la région.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note