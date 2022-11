Rugby : suivre le match France / Australie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 6 )

Rugby – Autumn Nations Series suivre France / Australie en direct, live et streaming. Le XV de France est de retour ce soir sur France 2 avec le premier match de la tournée d’automne. Il s’agit de la première rencontre des test-matchs de l’automne 2022, à moins d’un an de la Coupe du Monde qui aura lieu en France.







Publicité





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce samedi 5 novembre 2022. Coup d’envoi à 21h.







Publicité





Les hommes de Fabien Galthié, qui ont enchaîné dix victoires consécutives (tournée d’automne 2021, Tournoi des Six Nations et tournée estivale), sont les grands favoris de ce rendez-vous automnal. Pour entamer cette nouvelle saison, ils défieront trois nations : l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon, soit trois rencontres qui s’annoncent haletantes et déterminantes à moins d’un an de la Coupe du monde de rugby.

France vs Australie c’est le premier match à suivre ce samedi 5 novembre. En pleine période d’incertitudes (quatre défaites en six matchs lors du récent championnat de l’hémisphère Sud), les Wallabies feront le déplacement en Europe avec un effectif renouvelé, marqué notamment par le retour du joueur de La Rochelle Will Skelton.



Publicité





La composition du 15 de France

Titulaires : C. Baille, J. Marchand, U. Atonio, C. Woki, T. Flament, A. Jelonch, G. Alldritt, C. Ollivon, A. Dupont (capitaine), R. Ntamack, Y. Moefana, J. Danty, G. Fickou, D. Penaud, T. Ramos, et C. Baille

Remplaçants : P. Mauvaka, D. Priso, S. Falatea, R. Taofifenua, K. Geraci, S. Macalou, et M. Lucu

France / Australie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 20h50. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

France / Australie, un match de rugby évènement à suivre dès 20h50 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note