Star Academy du 5 novembre : le 4ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ?

Star Academy du 5 novembre, le prime 4 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le quatrième prime en direct de la Star Academy 2022. Un prime qui sera marqué par des surprises des proches des élèves tout au long de la soirée, et par l’éliminations de l’un des duos nommés cette semaine. Qui de Carla et Paola ou Tiana et Léa sera éliminé ce soir ?







Star Academy du 5 novembre, le programme du prime 4

Un nouveau prime attend les élèves, au rythme des grands duos de la chanson et des surprises que leur réservent leurs proches. En direct, ils se produiront sur scène avec Slimane, Elodie Frégé, Christophe Willem, mais aussi Camille Lellouche, Garou, Louise Attaque, et Pomme.

Carla et Paola, et Léa et Tiana sont les deux duos nommés cette semaine. Seul l’un d’eux continuera l’aventure et cette fois, c’est uniquement le public qui décide !



A LIRE AUSSI : Star Academy : les duos et chansons du 4ème prime dévoilés

Star Academy sondage des nominations de la semaine 3

Quel duo doit rester au château ? Carla et Paola Léa et Tiana Vote

