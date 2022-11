Star Academy 2023 : casting, durée et dates de diffusion de la prochaine saison

4.6 ( 9 )

Alors que la saison 2022 de la Star Academy s’achèvera demain soir avec la grande finale, TF1 et Endemol préparent déjà la prochaine saison ! En effet, la Star Academy sera bien de retour en 2023 et bonne nouvelle pour les nombreux fans du programme, ce sera une saison beaucoup plus longue.







Si le casting de cette nouvelle Star Academy devrait être lancé dès demain soir, juste après la finale, selon Télé Loisirs, la saison 2023 devrait durer entre 12 et 15 semaines.







Côté dates de diffusion, la saison devrait probablement être lancée entre septembre et octobre 2023. TF1 devra composer avec la diffusion de la Coupe du Monde de rugby 2023.

Pour les professeurs, coach Joe, le prof de sport, a déjà annoncé qu’il rempilerait. « A l’année prochaine » a-t-il écrit sur Instagram en partageant ses derniers instants au château. La prof de chant, Adeline Toniutti, a elle aussi envie de reprendre son poste l’année prochaine.



Du côté de Laure Balon, prof d’expression scénique cette année, il y a peu de chance qu’elle soit de retour. Vivement critiquée par les fans du programme depuis son dérapage lors d’un debrief du dimanche face à Julien, elle ne fait pas l’unanimité. Le directeur a même du assister à tous les debriefs suivants.

Quant à Yanis Marshall, il a été une véritable révélation cette saison et la production devrait certainement tenter de le faire resigner pour la prochaine saison.

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour la dernière quotidienne de la Star Academy.

