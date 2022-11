Star Academy : le château a fermé ses portes, les finalistes sont partis

4.6 ( 13 )

Star Academy, le château a fermé ses portes –Le live de la Star Academy 2022, c’est fini ! En effet, c’est jeudi soir que les finalistes ont quitté définitivement le château de Dammarie-les-Lys.







Publicité





Après une journée de répétitions pour le prime et d’émouvants adieux à la salle de danse et au théâtre, Anisha, Enola, Léa et Louis ont accueillis l’ensemble des professeurs pour un dernier dîner tous ensemble.







Publicité





Il était ensuite l’heure pour les quatre finalistes de quitter le château. Les lumières se sont éteintes avant qu’ils montent dans le bus direction Paris. Ils vont séjourner à l’hôtel et passer les deux dernières sur le plateau du prime pour les répétitions de la grande finale, qui aura lieu demain à 21h55 sur TF1.

VIDÉO Star Academy, les adieux des finalistes au château



Publicité



Au revoir les académiciens, vous allez manquez à ma vie à mon quotidien… ⭐️🥺 #StarAcademyleLive pic.twitter.com/ZIw26i2XWh — 𝓜𝓸𝓰𝓸 (@mogo_sln) November 24, 2022

A LIRE AUSSI : Star Academy : la liste des duos et chansons de la finale du 26 novembre

Star Academy, le sondage de la finale

Qui doit gagner ? Anisha Enola Léa Louis Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour la dernière quotidienne de la Star Academy. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note