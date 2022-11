Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 2 novembre

5 ( 1 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 2 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mardi au château. Et qui dit mardi, dit évaluations !







Louis et Enola se lèvent tôt afin de répéter et être prêts. Enola fait travailler la danse à Louis, qui adore et pense que va le faire progresser. Les autres se réveillent et pensent qu’ils en font trop… Tiana se demande si elle ne travaille pas assez, ça lui met du stress. Et Anisha décide de booster Julien pour qu’il se donne à fond. Elle lui rappelle que tout le monde est très bon, le niveau est élevé et ils doivent essayer de se démarquer.







Tout le monde répète, aussi bien la danse que le chant. Laure vient parler à Julien au sujet du debrief. Elle s’est sentie mal après le debrief, elle lui a coupé la parole et ne l’a pas laissé s’exprimer, elle regrette et s’excuse. Ils repartent sur de meilleures bases, Laure lui souhaite de bonnes évaluations et Julien la remercie.

Place aux évaluations. Ça commence avec Enola et Louis, qui chantent « Tu es mon autre ». Yanis est déjà très ému ! Place ensuite à la choré street jazz. Yanis propose directement de leur remettre une médaille et s’en aller ! Mais Michael répond qu’ils ont quand même quelques remarques, les profs ont aimé mais Adeline évoque la justesse sur la chanson. Les élèves parlent de fausseté et décalage, Enola semble perplexe. Les commentaires des autres leur mettent le doute…



C’est Stan et Chris qui enchainent. Ils reprennent « La rivière de notre enfance » avant de danser. Chris se dit fier de Stan, Carla les félicite. Côté profs, Michael Goldman est sous le choc et Laure parle de magie. Michael note quelques faussetés mais ça allait. Et Yanis est aussi satisfait de la danse. Pierre a été ému et a frissonné pendant la chanson !

C’est au tour de Tiana et Léa, sur « Tu es mon autre ». Adeline trouve que c’était deux belles voix et une vision différente d’Enola et Louis. Mais elle n’a pas ressenti la même émotion. Pour Yanis, Tiana s’est faite manger par Léa sur le chant mais salue le travail de Tiana sur la danse.

Anisha et Julien passent sur « Mourir demain ». Julien est fier de lui ! Michael affirme que c’est ce qu’il espérait sur ce duo, Anisha explose et a forcé Julien à s’ouvrir. Adeline trouve qu’Anisha manque de nuances mais ils se sont bien complétés. Yanis a apprécié et trouve que Julien a un groove naturel.

Carla et Paola sont les dernières à passer sur « Tu es mon autre ». Paola fait une erreur sur le chant que tout le monde remarque ! Elles enchainent avec la danse. Paola s’en veut beaucoup. Adeline a trouvé un côté trop rigide sur le chant, elle a trouvé Paola en dessous et Michael pense que c’était trop scolaire. Laure pense elle aussi qu’elles avancent à un niveau scolaire, et Michael n’a pas été touché. Paola pleure en revenant au château.

Carla se confie à Stan, elle ne lui en veut pas mais elle est déçue de cette évaluation avec Paola. Il essaie de la rassurer. Paola est en larmes, elle les rejoint. Elle s’en veut. Les autres font des spéculations sur les nommés de la semaine. Ils ont hâte de savoir. Anisha doute et préfère s’isoler. Et Paola appelle son petit ami qui essaie de la rassurer.

Les élèves ont ensuite cours de théâtre avec Pierre. Les académiciens font de l’impro, ça les détend après tout le stress de ces évaluations. Enola appelle sa mère ensuite, elle l’a rassure et avec la fatigue, Enola craque et pleure. Les élèves font ensuite un devine tête pour se détendre.

Michael Goldman est au château pour l’annonce des deux duos nommés cette semaine. Il s’agit de Carla et Paola, et Léa et Tiana.

