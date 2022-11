Star Academy estimations : Anisha en tête devant Enola et Léa, Tiana et Chris en retard (SONDAGE)

0 ( 0 )

Star Academy estimations nominations demi-finale sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy alors que pour cette cinquième semaine de l'aventure, il s'agit de la demi-finale et pas moins de cinq élèves sont nominés ! Anisha, Chris, Enola, Léa et Tiana sont en danger et soumis aux votes du public.







Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c'est Anisha qui est loin devant avec 29% des votes.







Elle devance Enola de peu, 2ème avec 27,5% des votes de notre sondage. Léa suit avec 19,5%. Quant à Tiana et Chris, ils sont en retard avec respectivement 15% et 9% des votes de notre sondage !

Rappelons qu’à la fin du prime de samedi soir, les votes des téléspectateurs sauveront trois des cinq nommés, qui seront qualifiés pour la finale de la Star Academy 2022. Les deux derniers seront éliminés et ne reviendront pas au château !



Qui doit rester et aller en finalle ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre binôme préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage.

A LIRE AUSSI : Star Academy : la liste des duos et chansons du prime de la demi-finale

Star Academy estimations, le sondage des nominations de la demi-finale

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

