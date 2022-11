Star Academy estimations : Léa et Tiana creusent l’écart sur Carla et Paola (SONDAGE)

5 ( 10 )

Star Academy estimations nominations 3 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy à la veille du troisième prime en direct à l’issue duquel deux académiciennes seront éliminées. Rappelons que pour cette semaine spéciale duos, deux binômes sont nommés et donc en danger : Léa et Tiana, et Carla et Paola.







Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Léa et Tiana qui sont toujours largement en tête !







Elles sont même en hausse et totalise actuellement 53,5% des votes de notre sondage. Elles creusent l’écart sur Carla et Paola, à 46,5%. Si notre sondage s’avère une nouvelle fois représentatif, c’est donc Tiana et Léa qui devraient revenir au château !

Rappelons qu’à la fin du prime de demain soir, les votes du public sauveront l’un des deux duos nommés. Et pas de votes des élèves cette fois, le duo restant sera éliminé et ne rentra pas au château.



Quel duo voulez-vous voir rester au château ? Qui doit quitter l’aventure ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre binôme préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage.

Star Academy estimations, le sondage des nominations de la semaine 3

Quel duo doit rester au château ? Carla et Paola Léa et Tiana Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

