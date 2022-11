Plus belle la vie spoiler : Barbara prend une décision pour son bébé (vidéo PBLV épisode n°4658)

5 ( 8 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Barbara est enceinte de six mois et sa vie est totalement chamboulée dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. Et la semaine prochaine, alors qu’elle a appris qu’elle ne pourra pas compter sur le père du bébé, Barbara va prendre une grande décision.







Dans l’épisode de jeudi prochain, Barbara choisit déjà un marraine pour son bébé !

Sans grande surprise, c’est à Estelle que Barbara propose d’être la marraine de son enfant. Estelle est très émue et accepte avec grand plaisir ! Elle lui demande qui sera le parrain, Barbara laisse durer le suspense mais Estelle pense avoir deviné…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4658 du 10 novembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

