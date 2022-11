Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 23 novembre

5 ( 9 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 23 novembre 2022 – C’est parti pour une nouvelle quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mardi au château.







Les élèves se réveillent, tous s’inquiètent de la partie impro des nominations. Léa compte mentir en leur faisant croire qu’elle est passionnée de couture… Elle confie que ça passe ou ça casse !

Le directeur et les profs arrivent pour les dernières évaluations de la saison. Anisha commence, elle chante sa chanson originale composée par Camelia Jordana. Elle enchaine sur une impro plus gênante que drôle… Pierre note qu’elle a essayé de les surprendre mais il avoue que c’était à la limite de la gêne. Adeline l’a trouvée plus aérienne sur le chant mais elle n’a pas compris son impro. Michael est impressionné par sa qualité d’interprétation mais a trouvé son impro « d’une génance pas possible ».







Place à Louis. Il interprète sa chanson écrite par Slimane. Il enchaine avec une impro tuto make-up. C’est pour lui aussi particulièrement gênant… Adeline a beaucoup aimé la chanson mais ça manquait de justesse. Laure trouve qu’elle rentre tout de suite dans la bonne interprétation. Yanis a trouvé que le cours de make-up était une très bonne idée, il a passé un bon moment.



Enola enchaine avec sa chanson signée Hoshi. Pour l’impro, elle s’inspire de ce qu’a fait Soprano la veille. Elle leur demande des mots et fait un texte avec tous les mots. Sur la chanson, Michael trouve que ça lui va très bien. Laure trouve qu’elle a réussi son éval, elle l’a embarquée. Adeline a noté des soucis sur les graves. Et Pierre trouve que c’est son coup de coeur !

On termine avec Léa. Sa chanson a été composée par Vitaa. Sur l’impro, elle met en place son gros mensonge. Elle leur présente une robe et affirme l’avoir cousue elle-même quand elle avait 15 ans… Elle a ramené la machine à café du château pour symboliser la machine à coudre. Michael et Yanis sont convaincus que toute la partie est impro est fausse. Pierre, Laure et Adeline y ont cru ! Mais comme le thème était « surprenez-nous », Michael pense que c’est réussi.

Pendant que les profs débriefent, les élèves sont soulagés. Louis pense que c’est Enola qui a le mieux réussi et de loin. Marlène et Lucie arrivent. Elles viennent annoncer qui chantera avec qui : Soprano chantera « Roule » avec Anisha, Nolwenn Leroy chantera « Cassé » avec Enola, Christophe Maé chantera « Casting » avec Louis, et Lara Fabian chantera « Je t’aime » avec Léa. Les 4 finalistes chanteront tous ensemble « I Wanna dance with somebody » de Whitney Houston.

Léo est angoissé par ses chansons, il a peur. Marlène remarque qu’il est à deux doigts de pleurer, elle lui demande de s’isoler dans la cuisine. Lucie vient le réconforter, il est épuisé. Elle sort prendre l’air avec lui. Louis craint de ne pas pouvoir se défendre sur une chanson féminine comme celle de Whitney alors qu’il est le seul garçon. Lucie le rebooste.

Les finalistes partent ensuite pour leur showcase. Beaucoup de monde les attend sur place. La présidente de la maison de disques les accueille. Ils chantent leur hymne et ensuite chacun leur chanson. Ils vont ensuite faire des dédicaces à des fans. Coach Joe est présent ! Il y a aussi l’ancienne Miss France, Camille Cerf.

De retour au château, Léa appelle son père. Elle pense ensuite au cours de sport du lendemain matin… Enola pense faire un petit dej à Joe pour éviter la séance !

